Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1.25 тыс.

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 марта, сократилось 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 211 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 219 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 215 тыс., пересмотрено с 216 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 214.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 февраля, уменьшилось на 11 тыс. и составило 1722 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 5.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1727.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 22 февраля, выросло на 44.3 тыс. и составило 2.14 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.15 млн человек.