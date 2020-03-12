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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 марта 2020 г.Индекс цен производителей (PPI) США в феврале с...
вчера 15:34

Индекс цен производителей (PPI) США в феврале снизился на 0.6%

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в феврале снизился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в январе.

Аналитики прогнозировали снижение февральского показателя на 0.1%.

По сравнению с февралём 2019 года индекс PPI в феврале вырос на 1.3% в сравнении с +2.1% месяцем ранее.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в феврале снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в январе.

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.1%.

По сравнению с февралём 2019 года индекс PPI core вырос на 1.4% против ожидаемого повышения на 1.7%.

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