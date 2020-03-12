Мировые фондовые рынки продолжают снижение, индекс DJIA вышел в область "медвежьего" тренда

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 12 марта, фьючерсы на фондовые индексы США DJIA, S&P 500 и Nasdaq-100 перед открытием регулярных торгов снижаются более чем на 5%, негативно отреагировав на сообщение Дональда Трампа о запрете на 30 дней въезда на территорию США из всех стран Европы, кроме Великобритании. Ограничения, принятые в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19, вступят в силу в полночь пятницы, 13 марта.

Вместе с тем Трамп отметил, что по мере улучшение ситуации с эпидемией вируса в Китае и Южной Корее Вашингтон готов пересмотреть действующие в настоящие время ограничения на въезд из этих стран.

Кроме того, Трамп анонсировал финансовую поддержку американским малым предприятиям, пострадавшим в результате эпидемии, пообещав им займы под низкий процент. "Я прошу Конгресс увеличить финансирование этой программы на дополнительные 50 млрд долларов", - заявил Трамп.

Президент США также намерен поручить Минфину приостановить сбор налогов без взимания последующих неустоек с отдельных групп граждан и частных предприятий. По мнению президента, в результате этих действий ликвидность экономики повысится на 200 млрд долл. Кроме того, Трамп призвал Конгресс "незамедлительно ввести послабления в части налогообложения на заработную плату".

По мнению аналитиков, негативная реакция рынков на действия Трампа объясняется отсутствием деталей стимулирующих программ, а также тем, что эти меры выглядят запоздалыми и должны были приниматься раньше. Инвесторы опасаются, что последствия эпидемии будут более разрушительными для корпоративной прибыли и мировой экономики, чем предполагалось ранее.

В среду, 11 марта, американские фондовые индексы подешевели на 4.7-5.9%, при этом индекс DJIA вышел в область "медвежьего" тренда, отступив за весь период снижения на 20% от предыдущего пикового значения, которое являлось историческим максимумом. Таким образом, DJIA прервал "бычий" тренд, начавшийся в марте 2009 года.

Азиатские фондовые индексы сегодня потеряли от 1.5% (Shanghai Composite) до 4.4% (Nikkei). Существенно пострадали австралийский и индийский фондовые индексы, упавшие на 7.4 и 8.2% соответственно. Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 к текущему моменту снижается на 6.3%

По сообщениям европейской прессы со ссылкой на дипломатические источники, перед объявлением запрета на въезд из Европы в США Белый дом не уведомлял европейских лидеров о предстоящем решении и даже не пытался создать видимость координации действий. Акции европейской туристической отрасли, сферы гостеприимства и развлечений сегодня в лидерах снижения. Индекс SXTP (travel & leisure) упал более чем на 9%, максимальными темпами с 11 сентября 2001 года.

Стоимость майского контракта на нефть Brent к текущему моменту снизилась на 5.9%, достигнув 33.7 долл/барр.

По сообщению агентства Bloomberg, Саудовская Аравия готовится поставить европейским НПЗ большие объемы нефти, втрое превышающие обычные объемы поставок из королевства в Европу. При этом Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals. Таким образом, нефтяной рынок Европы стал главным полем битвы между Эр-Риядом и Москвой.

Ранее компания Saudi Aramco объявила о намерении к апрелю увеличить поставки нефти до 12.3 млн барр/сутки, а также сообщила о получении от властей распоряжения быть готовой расширить добычу до 13.0 млн барр/сутки. Кроме того, Saudi Aramco предложила беспрецедентные скидки своим клиентам - от 6 до 8 долл за баррель.

Другие страны ОПЕК - Ирак, Кувейт, ОАЭ также объявили о понижении цен на свою нефть. Ирак готов снизить апрельские цены на нефть марки Basrah Light на 5 долл/барр при поставках в Азию. Скидка на нефть для азиатских покупателей из Кувейта составит 6 долл/барр. ОАЭ, которые устанавливают цены задним числом, с января снизили стоимость четырех сортов нефти для февральских продаж на 1.63 долл/барр. Страна объявила о намерении нарастить добычу на 1 млн барр/сутки.

После вчерашнего заявления Всемирной организации здравоохранения, что эпидемия коронавируса теперь признана пандемией, Объединенный технический комитет ОПЕК+ решил провести намеченное на 18 марта заседание в форме телеконференции. В заседаниях Комитета обычно не участвуют министры нефтяной промышленности, и у него нет полномочий принимать политические решения, поэтому эксперты не ожидают каких-либо прорывных результатов предстоящего заседания.

Издание "Ведомости" со ссылкой на собственные источники сообщило, что инициатором выхода из сделки ОПЕК+ была Саудовская Аравия, в то время как Россия, напротив, выступала за продолжение сделки. По словам источника, Саудовская Аравия хотела использовать распространение коронавируса, чтобы переложить издержки от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подтвердил на заседании правительства, что Россия не была инициатором выхода из сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+. По его словам, российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала или на год.