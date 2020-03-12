Кто больше всего пострадает от ценовой войны на рынке нефти?

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

После решения России отказаться от дополнительного сокращения нефтедобычи и последовавшего за этим заявления Саудовской Аравии о намерении существенно нарастить производство нефти и понизить цены поставки мировые СМИ обсуждают вопрос о том, кто из ключевых игроков пострадает больше всего от ценовой войны на рынке нефти.

Все эксперты сходятся во мнении, что победителем станет тот, чья экономика окажется наиболее устойчивой в ситуации низких цен на нефть на протяжении от 3 до 12 месяцев. В первую очередь аналитики обращают внимание на то, что для сбалансирования бюджета Эр-Рияду требуются средняя стоимость нефти в области 83.6 долл/барр (максимальная цифра за последние 20 лет), а России - 42.4 долл/барр, для которой этот показатель понизился со 115 долл/барр в 2013 году.

Дыры в бюджете Саудовской Аравии предлагается финансировать за счёт выпуска долговых обязательств, расходования золотовалютных резервов (502 млрд долл) или повышения внутренних цен на энергоносители. При этом саудовский бюджет испытывает серьёзную нагрузку по причине больших расходов, которые, по плану монархии, должны пойти на улучшение состояния экономики.

В России существует аналогичная проблема в связи с исполнением национальных проектов и социальных инициатив президента страны. В статье Financial Times говорится, что президент Владимир Путин, рейтинги одобрения которого упали до рекордного минимума в прошлом году на фоне гражданского недовольства снижением уровня жизни, в январе "приказал чиновникам" задействовать Фонд национального благосостояния для финансирования пакета социальных программ. Автор статьи полагает, что обещания Путина по исполнению социальных программ вынудят Россию вернуться за стол переговоров, если цены на нефть сохранятся на уровне 20-30 долл/барр по меньшей мере до лета. По его мнению, Путину не захочется переходить к дефицитному бюджету или существенно сокращать финансовые резервы, потому что в этом случае страна станет более уязвимой для будущих санкций.

В свою очередь, как отмечает издание Forbes, у государственной нефтяной компании Saudi Aramco самые большие резервные мощности, и это означает, что она может наращивать добычу и поставки быстрее остальных. Кроме того, у Saudi Aramco самая низкая себестоимость добычи, и это существенный плюс в сравнении с другими ключевыми игроками. Вместе с тем в декабре прошлого года было проведено первичное размещение акций Saudi Aramco. Власти призывали граждан страны покупать её акции. В результате акции приобрёл каждый пятый гражданин, и многие взяли для этих целей кредиты. Сейчас акции Aramco стоят дешевле, чем на момент IPO, котировки продолжают падать, а 20% граждан Саудовской Аравии чувствуют себя обманутыми.

Forbes полагает, что главной ошибкой Эр-Рияда стала избранная им тактика, которая выглядит как ответ на решение Москвы. "Противостояние игроков", "ценовая война", "конфликт нефтяников" - в этих словосочетаниях рынки усматривают катастрофу. Издание называет Владимира Путина и Александра Новака (глава российского Минэнерго) "жёсткими и опытными" оппонентами, умеющими принимать непростые решения. В то же время Forbes считает, что награждать такими эпитетами саудовского принца Салмана, его сына Мохаммеда и второго сына - министра нефти Абдулазиза было бы неуместным.

Одна из самых серьёзных угроз для Эр-Рияда - возможный ущерб репутации и потеря лидерства в ОПЕК, считают в Financial Times. Члены ОПЕК, включая Ирак, Нигерию, Анголу и Венесуэлу, в наибольшей степени пострадают от снижения нефтяных цен и будут оказывать давление на Саудовскую Аравию, настаивая на стабилизации рынка.

По оценке МВФ, для бездефицитного бюджета Ирану, находящемуся под санкциями США, теоретически нужна цена на нефть в области 195 долл/барр, Алжиру - 109 долл/барр, ОАЭ - 70 долл/барр. В странах Персидского залива, где все расходы финансируются за счёт нефтяных доходов, а частный сектор остаётся зависимым от государственного финансирования, действия Саудовской Аравии создали бомбу замедленного действия под экономикой каждого её соседа.

Шесть государств Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, в этом году столкнутся с совокупным дефицитом бюджета около 140 млрд долл, если цены на нефть в среднем составят порядка 30 долл/барр. Это приведёт к болезненному сокращению расходов и дополнительным займам, которые раньше не планировались в надежде на восстановление экономик после ценового спада в 2014 году.

У самых богатых стран Персидского залива - Кувейта, ОАЭ и Катара имеются большие финансовые резервы для смягчения последствий ценовой войны. Бахрейн, обратившийся к своим более состоятельным соседям за финансовой помощью в 2018 году, уязвим намного больше. Оман, где выбран новый президент, получит самый большой дефицит бюджета в регионе - около 22% ВВП, если цены останутся на уровне 30 долл/барр.

Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, обладает относительно низкой себестоимостью добычи. Однако его экономика почти не диверсифицирована, и власти страны очень сильно зависят от нефтяных доходов, пытаясь при этом усмирить антиправительственные протесты. С 2010 года Ирак удвоил производство нефти, и в последние годы добился бюджетного профицита, который, тем не менее, не был инвестирован в экономику. Пресс-секретарь Минэнерго Ирака во вторник предупредил о негативных последствиях ценовой войны, в которую Ираку пришлось включиться.

Министр нефти Ирана сказал, что недавняя встреча ОПЕК была одной из худших среди тех, на которых он когда-либо присутствовал. С учётом того, что нефтедобыча Ирана уже существенно ограничена американскими санкциями, ценовая война для Исламской республики менее значима, чем для остальных. Иран не публикует данные об экспорте нефти, но, по оценкам аналитиков, в прошлом году доходы от поставок (в основном в Китай) составили всего несколько сотен тысяч долларов. При сохраняющемся бюджетном дефиците потери от снижения экспорта иранской нефти были частично компенсированы за счёт повышения налогов, новых заимствований и сокращения субсидий на энергетику.

В ходе прошлого обвала цен на нефть в 2014 году экономика Нигерии - крупнейшего нефтедобытчика в Африке сползла в рецессию и до сих пор не восстановилась. В понедельник министр финансов Нигерии сказал, что правительство сократит бюджет на 2020 год, где предусмотрена средняя стоимость нефти на уровне 57 долл/барр. Некоторые эксперты полагают, что нигерийское правительство будет вынуждено прибегнуть к девальвации национальной валюты. За последние два года ЦБ Нигерии израсходовал миллиарды долларов на поддержку найры, и сейчас давление на валюту усилилось.

В худшем положении может оказаться экономика Анголы. Президент страны пытался использовать крупнейшую в Африке программу помощи МВФ для диверсификации экономики и увеличения доли доходов, не связанных с нефтью. По мнению аналитиков, сейчас Ангола будет сильнее зависеть от доброй воли МВФ, потому что в этом году её экономика столкнётся "с ещё одним глубоким провалом".

В Алжире, где в течение всего прошлого года проходили антиправительственные акции протеста, бюджет на 2020 год основан на средней стоимости нефти в 60 долл/барр. В бюджете с планируемым дефицитом в 7.2% ВВП уже предусмотрено сокращение госрасходов на 9.2%. "Последствия недавнего падения цен на нефть будут существенными, - заявил директор Международной кризисной группы в Северной Африке Риккардо Фабиани. - Возможно, было бы не так плохо, если бы низкие цены сохранялись всего месяц или два, но если это будет дольше, стране придётся ускорить реализацию мер жёсткой экономии".

В Латинской Америке самое сильное влияние низких цен ощутит Венесуэла, где любая нестабильность может привести к свержению правительства. Объём нефтедобычи в стране уже сократился до минимального уровня с 1940-х годов, сохраняясь в области 700 тыс. барр/сутки. Но и этот объём Каракас продаёт с большим дисконтом, чтобы соблазнить покупателей, опасающихся американских санкций. Дальнейшее падение цен на нефть может лишить правительство Николаса Мадуро практически всех доходов.

В Эквадоре, покинувшем ОПЕК в январе из-за высоких членских взносов (2 млн долл в год) и разногласий в вопросе распределения квот, сокращение нефтяных доходов может также привести к свержению правительства и подтолкнуть страну к дефолту. Стоимость эквадорских долговых обязательств в последние дни резко снизилась, реагируя на обвал нефтяных котировок. Большую часть прошлого года Эквадор пытался сохранить кредитную сделку с МВФ на сумму 4.2 млрд долл, и к концу 2019 года соглашение было заключено. Однако прогнозы правительства на 2020 год основаны на средней стоимости нефти выше 50 долл/барр, и длительное сохранение цен ниже этого уровня может вынудить МВФ ещё раз пересмотреть условия сделки.

Агентство Bloomberg сообщило, что в понедельник, 9 марта, президент США Дональд Трамп позвонил принцу Саудовской Аравии Салману, чтобы обсудить ценовую войну на рынке нефти. Детали разговора неизвестны, но, по странному совпадению, во вторник Saudi Aramco получила приказ Минэнерго нарастить добычу к апрелю не до 12.3 млн барр/сутки, как сообщалось днём ранее, а до 13.0 млн барр/сутки с текущего уровня 9.7 млн барр/сутки.

В статье Bloomberg говорится, что на первый взгляд США невыгодны низкие цены на нефть. Себестоимость нефтедобычи в Пермианском бассейне в Западном Техасе и Нью-Мехико намного выше, чем в Сибири или в саудовской пустыне. По данным Rystad Energy, пермианским сланцевикам для сохранения безубыточности нужна нефть по средней цене от 40 до 50 долл/барр. При этом производители сланцевой нефти уже ослаблены борьбой с кредиторами, неохотно дающими деньги на бурение и покрытие убытков, связанных с сокращением мирового спроса из-за коронавируса.

Однако помимо нефтегазовых доходов, существуют факторы, позволяющие взглянуть на ситуацию с другой стороны. Снижение цен на бензин порадует автовладельцев в США, которые в совокупности формируют крупнейший в мире источник спроса на нефть. Дональд Трамп в понедельник отметил, что снижение цен на нефть это "хорошо для потребителя".

Но не всё, что "хорошо для потребителя", хорошо для самого мистера Трампа. В год президентских выборов убытки американских нефтепромышленников могут навредить популярности Трампа в Техасе, рассматривающемся его оппонентами-демократами в качестве потенциального поля для битвы. Кроме того, падение фондового рынка США бьёт рикошетом по Трампу. Раньше (ещё до обвала) президент ставил себе в заслугу выросшую стоимость акций и намекал, что в случае его переизбрания ралли на рынке продолжится.

При этом позитивная реакция Трампа на снижение нефтяных цен не была поддержана ни чиновниками, ни сенаторами. В понедельник Минэнерго США заявило, что наблюдает за "попытками государственных субъектов манипулировать нефтяными рынками и повергать их в шок". В свою очередь сенатор от штата Техас Джон Корнин предложил администрации Трампа "жёстко разобраться с саудитами".

"Надеюсь, что будет прямой разговор с королевским домом и наследным принцем о том, что они сделали, поскольку они в значительной степени зависят от нас в обеспечении их безопасности в отношениях с Ираном, - сказал Корнин. - Просто я думаю, что они не осознали последствий сделанного и того, какой может оказаться степень воздействия".

В статье Bloomberg отмечается, что Трамп уже демонстрировал готовность использовать тарифы и санкции для достижения своих политических целей, в то время как Россия и Саудовская Аравия участвуют в политической и военной борьбе за власть на Ближнем Востоке и за его пределами.

"Если бы это был президент Обама, было бы больше уверенности в том, что администрация ничего не сделает и позволит ценам на нефть найти свой собственный уровень, - заявил Крис Уифер, главный исполнительный директор московской консалтинговой компании Macro Advisory. - Но с президентом Трампом ты просто не знаешь, что именно он собирается делать".