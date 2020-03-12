Курс доллара 74.0274   Курс евро 83.6584  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 марта 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 марта

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за I квартал;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за февраль;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за февраль;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за январь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за февраль;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за февраль;

15:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.

Другие новости

вчера
10:03
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТЕТ НА 0,87 РУБ, ДО 83,82 РУБ, ЕВРО НА 1,14 РУБ, ДО 83,29 РУБ – ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
09:57
Поставка нефти по трубопроводу из Одессы в Мозырь не помешает транзиту - "Белнефтехим"
вчера
09:45
Кто больше всего пострадает от ценовой войны на рынке нефти?
вчера
09:42
ПРОГНОЗ: Рынок акций РФ и рубль продолжат падение в четверг - эксперты
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 марта
вчера
09:11
Банк "Восточный" потребовал в суде 914 млн руб от компаний группы Volgabus
вчера
08:42
КАЗАХСТАН ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ОТМЕНИЛ МИНИСТЕРСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ВТО, КОТОРАЯ ПЛАНИРОВАЛАСЬ НА ИЮНЬ В НУР-СУЛТАНЕ - ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
вчера
08:13
Иностранные туристы аннулировали брони туров в Россию на сумму не менее 500 млн руб - АТОР
вчера
08:00
"Почта России" ожидает роста покупок через интернет из-за коронавируса
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»