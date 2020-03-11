Курс доллара 71.4720   Курс евро 81.0207  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 марта 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 марта

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за I квартал;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за февраль;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за февраль;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за январь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за февраль;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за февраль;

15:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.

Другие новости

вчера
19:30
МИНИСТР НЕФТИ ИРАКА ПРОВОДИТ ИНТЕНСИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ЦЕЛЬЮ СОЗВАТЬ ВСТРЕЧУ ВСЕХ СТОРОН И ОБСУДИТЬ СИТУАЦИЮ С ЦЕНАМИ НА НЕФТЬ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
вчера
19:12
Рынок акций РФ в среду попытался стабилизироваться после обвала вторника
вчера
19:00
ИНОСТРАНЦЫ В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ – НАЧАЛЕ МАРТА ПРОДАЛИ АКЦИЙ НА РЫНКЕ РФ НА 45,8 МЛРД РУБ - ВЫШЕ НЕТТО-ПРОДАЖ В ДРУГИХ СЕГМЕНТАХ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ - ЦБ
вчера
18:55
Саудовская Аравия на рынке нефти ударяет в малые и нестабильные экономики - эксперт
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 марта
вчера
18:16
Фондовый рынок США возобновил снижение, несмотря на экстренное сокращение ставки Банком Англии
вчера
18:12
США изучают снижение налогов, компенсацию работникам на фоне коронавируса - минфин
вчера
18:03
"Лукойл" вышел на третье место по капитализации на корпоративных новостях
вчера
17:48
Власти Турции предложили перенести начало турсезона на конец апреля из-за коронавируса
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»