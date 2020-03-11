Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 марта

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за I квартал;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за февраль;
03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за февраль;
13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за январь;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс цен производителей США за февраль;
15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за февраль;
15:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
15:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.