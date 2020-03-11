Фондовый рынок США возобновил снижение, несмотря на экстренное сокращение ставки Банком Англии

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 11 марта, фондовые индексы США DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite торгов снижаются на 3.3-4.0% на фоне сомнений инвесторов в эффективности действий властей по ограничению негативных последствий эпидемии коронавируса.

Во вторник американские фондовые индексы подорожали почти на 5% после падения более чем на 7.5% в понедельник. Азиатские фондовые индексы сегодня снизились на 0.9-3.6%, несмотря на вчерашний рост фондового рынка США.

Накануне поддержку фондовому рынку США оказали сообщения о предложении администрации Дональда Трампа понизить подоходный налог, а также принять фискальные меры для помощи бизнесу. Сегодня выяснилось, что Трамп хочет освободить американцев от уплаты подоходного налога до конца текущего года.

Однако парламентарии обеих партий - и демократы, и республиканцы отнеслись скептически к предложению о понижении налога. Как отметил аналитик компании Ned Davis Research Джо Калиш, такая мера будет малоэффективной.

"Нам нужна существенная поддержка экономической деятельности и кредитования, особенно малого бизнеса, а не целенаправленный подход, осуществляемый только исполнительной властью, - написал в своём обзоре Калиш. - Нам, вероятно, нужна вовлечённость конгресса. В этом и есть потенциальное решение проблемы".

Комитет по монетарной политике Банка Англии сегодня провёл экстренное заседание, по итогам которого было объявлено о понижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 0.25% (минимум с августа 2016 года). Объём покупки гособлигаций сохранён на уровне 435 млрд фунтов стерлингов.

Вместе с тем Банк Англии смягчил требования к капиталу коммерческих банков: ставка антициклических буферов капитала понижена до 0%. Ранее ставка находилась на уровне 1%, и, как ожидалось, она повысится до 2% к декабрю 2020 года. Теперь Банк Англии прогнозирует сохранение этой ставки на нулевом уровне в течение как минимум 12 месяцев, и её любое последующее повышение вступит в силу не раньше марта 2022 года. Регулятор полагает, что понижение ставки позволит банкам высвободить дополнительные средства для кредитования в размере 190 млрд фунтов.

"Снижение банковской ставки поможет поддержать бизнес и доверие потребителей в сложное время, оказать поддержку денежным потокам бизнеса и домашних хозяйств", - подчеркнул регулятор.

В дополнение Банк Англии ввёл новую схему срочного фондирования с дополнительными стимулами для малых и средних предприятий (TFSME), которая будет финансироваться за счёт резервов ЦБ. Программа, в ходе которое банки получат фондирование по низким ставкам для кредитования реального сектора экономики, будет работать 4 года.

Главный экономист европейского подразделения Jefferies Дэвид Оуэн отметил, что обычно Банк Англии не проводит экстренных заседаний даже в период финансового кризиса, поэтому сегодняшняя встреча британских регуляторов его удивила.

Аналитик консалтинговой компании Chatham House Джим О'Нил считает сегодняшнее решение Банка Англии ошибкой, поскольку оно принято слишком рано, и регулятору могут понадобиться "эти пули", если ситуация ухудшится, и спрос станет ещё слабее.

Любопытно, что заседание было проведено всего за пару дней до истечения полномочий нынешнего главы Банка Англии Марка Карни. Возможно, поспешность была вызвана именно этим.

Первоначально британский фондовый индекс вырос на 1.6% FTSE 100, однако к текущему моменту он вышел в отрицательную область, теряя 0.8%. Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снижается на 0.4% в ожидании завтрашнего заседания ЕЦБ.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард сегодня сказала, что Европа рискует повторить "сценарий, который знаком многим из нас по финансовому кризису 2008 года", если страны не примут координированные меры по борьбе с распространением коронавируса. По её словам, даже в худшем случае экономический шок будет кратковременным, но только при условии, что государства правильно и своевременно на него отреагируют. ЕЦБ ожидает от правительств стран Евросоюза мер, направленных на поддержку кредитования бизнеса в регионах, пострадавших от коронавируса.

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня заявила, что около 60-70% населения Германии могут заразиться коронавирусом, если в скором времени не будет разработана вакцина. В свою очередь глава института Роберта Коха Лотар Вилер отметил, что эпидемия в Германии может продлиться месяцы и "возможно даже годы".

Вместе с тем канцлер ФРГ подчеркнула, что закрытие границ не является адекватным ответом на вызовы в связи с коронавирусом, а домашний карантин является приемлемой мерой. Меркель также добавила, что на европейском уровне уже есть договорённости о создании инвестиционного фонда в размере 25 млрд евро для поддержки компаний и регионов, пострадавших от вируса.

По последним данным, в Германии подтверждены 1.14 тыс. случаев заражения коронавирусом. По данным ВОЗ, общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 121.6 тыс. человек, число вылечившихся - более 66 тыс., а число умерших - 4.4 тыс.

По данным Минздрава Италии, в стране зафиксировано более 10 тыс. случаев заражения Covid-19, более 1 тыс. выздоровели, 631 человек скончался. В состоявшемся сегодня телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР глава МИД Италии попросил китайцев оказать помощь, поскольку Италия испытывает острую нехватку медицинских товаров и оборудования для борьбы с распространением вируса.

В самом Китае власти породившей коронавирус провинции Хубэй объявили, что намерены позволить бизнесу постепенно вернуться к работе. В первую очередь это коснётся компаний, предоставляющих коммунальные услуги и торгующих предметами первой необходимости. Остальные смогут вернуться к работе с 20 марта.

Правительство заявило, что регионы за пределами Уханя будут разделены на районы с высоким, средним и низким уровнем риска. Порядок возобновления работы будет зависеть от характера бизнеса и места его расположения. Пассажирские перевозки в провинции Хубэй также будут постепенно возобновлены при условии выполнения всех мер безопасности.

Цены на нефть после вчерашнего роста на 9% сегодня снижаются на 2.6%, отступив от внутридневных минимумов. Стоимость майского контракта на нефть Brent к текущему моменту достигла 36.07 долл/барр.

Компания Saudi Aramco сегодня сообщила о получении указания от министерства энергетики повысить устойчивые производственные мощности с 12 млн до 13 млн барр/сутки. В понедельник Саудовская Аравия объявила о намерении повысить добычу с апреля на 26% до 12.3 млн барр/сутки. По оценке бывшего министра нефти Халида Аль-Фалиха, увеличение добычи нефти на дополнительные 1 млн барр/сутки может обойтись госбюджету в 20-30 млрд долларов.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на анонимные источники, что в понедельник президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом "для обсуждения ценовой войны". Таким образом, сегодняшнее поручение Минэнерго Саудовской Аравии, вероятно, было дано не без участия Трампа.

Минэнерго ОАЭ выразило сожаление в связи с прекращением действия ОПЕК+, отметив, что считает необходимым создать новое соглашение. Вместе с тем Абу-Даби сообщил о намерении увеличить добычу нефти на 4 млн барр/сутки в апреле. Кроме того, Ирак подтвердил свои планы понизить цены на поставляемую нефть в Европу и США, а Нигерия объявила о планах расширить производство нефти.

Аналитический центр ОПЕК сегодня понизил прогноз по росту спроса на нефть на 2020 год на 920 тыс. барр/сутки до 6 тыс. барр/сутки. Ранее на этой неделе Международное энергетическое агентство сообщило, что прогнозирует сокращение мирового спроса на нефть в этом году на 90 тыс. барр/сутки, тогда как в предыдущем прогнозе ожидался рост на 825 тыс. барр/сутки.

Американское издание Washington Post в среду сообщило со ссылкой на осведомлённые источники, что администрация Трампа может предоставить федеральную помощь компаниям, которые занимаются добычей нефти и газа и несут убытки из-за снижения цен на энергоносители. По информации источников, Белый дом беспокоит ситуация на рынке, которая может привести к вытеснению из бизнеса многих энергетических компаний в случае, если низкие цены на нефть сохранятся в течение длительного периода. Власти рассматривают возможность выделения займов под низкие проценты тем компаниям, у которых нет возможности получить кредит от крупных финансовых институтов.

В свою очередь Китай намерен рассмотреть возможность увеличения государственных нефтяных резервов после падения цен на нефть. По информации Bloomberg, сейчас на эту тему проводятся консультации на уровне правительства и руководителей нефтяных компаний.

Также сообщается, что Газпром во второй половине марта временно приостановит поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в связи "с профилактическими работами". Эти работы согласованы с покупателем газа - государственной нефтегазовой корпорацией CNPC и будут проводиться дважды в год - весной и осенью. Интересно, что решение о "профилактических работах", было принято через неделю после появления информации, что крупнейший китайский газовый импортер Petrochina ("дочка" CNPC) ввёл ограничения на закупки как СПГ, так трубопроводного газа, уведомив поставщиков о форс-мажоре.