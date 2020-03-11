Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 7.7 млн барр.

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 6 марта, вырос на 7.7 млн барр. и составил 451.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 5.0 млн барр. и составили 247.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 6.4 млн барр. и составили 128.1 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 635.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.7 млн барр. и составили 37.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6.4 млн барр., запасы бензина уменьшились на 3.1 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 4.7 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.36 млн барр.