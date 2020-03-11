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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 марта 2020 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на значительный рост запасов

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 6 марта.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.5 млн барр., запасы бензина снизились на 2.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.7 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6.4 млн барр., запасы бензина уменьшились на 3.1 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 4.7 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.36 млн барр.

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