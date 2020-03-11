Кто обвалил цены на нефть и кому это выгодно?

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

За период с открытия рынков в пятницу, 6 марта, до закрытия во вторник, 10 марта, цены на нефть Brent упали на 25%. При этом, если 6 марта стоимость нефти снизилась почти на 9%, то в понедельник, 9 марта, падение составило 24.1% (на пике снижения внутри дня - 31%). Во вторник нефтяной рынок скорректировался, стоимость майского контракта на нефть Brent выросла на 9.1% до 37.48 долл/барр к закрытию биржевых торгов.

Напомним, что с начала года и до момента обвала котировок 6 - 9 марта цены на нефть постепенно снижались, и это сползание усилилось во второй декаде января, когда новости о коронавирусе стали доминировать в лентах новостей. К моменту объявления 6 марта итогов заседания ОПЕК потери стоимости нефти с начала года составили 23%. В целом по состоянию на текущий момент цены на нефть упали на 42% от уровня открытия 2 января в области 64.7 долл/барр.

Усилившаяся турбулентность рынка нефти оказала негативное влияние на курс рубля. В понедельник, 9 марта, в ходе торгов на рынке Forex в паре с долларом США рубль достиг отметки 75.65, а в паре с евро - 86.05. На следующий день курс рубля скорректировался, составив к вечеру вторника 71.5 против доллара и 80.8 против евро. В начале 2020 года пара USD/RUB торговалась в области 61.5 - 62.2, а пара EUR/RUB в диапазоне 68.9 - 69.4.

Доллар США также понёс потери в парах с ведущими мировыми валютами. Например, курс евро против доллара в понедельник поднимался к отметке 1.1459, но к вечеру вторника пара опустилась к 1.1300. По состоянию на утро пятницы, 6 марта, пара EUR/USD колебалась в диапазоне 1.1200 - 1.1250, а 2 января - в диапазоне 1.1168 - 1.1212. При этом 19-21 февраля в паре были зафиксированы почти двухлетние минимумы в области 1.0778.

В целом, раскачивание рыночной волатильности началось со второй декады января, а к 19 февраля нервозность усилилась, достигнув пикового уровня 9 марта (на текущий момент). Первоначально главной причиной рыночных опасений стало распространение Уханьского коронавируса. Затем рынки начали просчитывать экономические последствия эпидемии, что негативно сказалось на котировках акций, валют, сырьевых активов и обусловило снижение доходности казначейских бондов США к историческим минимумам. Попытки ФРС и других ведущих центробанков успокоить рынки через понижение ключевых ставок пока не дали желаемого эффекта, так как одновременное разрушение двух двигателей экономики - спроса и поставок, а также социальные и медицинские проблемы, связанные с коронавирусом, подразумевают необходимость комплексных решений, включая фискальные меры.

Сокращение спроса на сырьевые активы из-за вирусной эпидемии заставило аналитиков понижать прогнозы по ценам на нефть, что продавливало котировки всё ниже. В результате в ходе состоявшегося 5-6 марта планового заседания стран ОПЕК+ Россия приняла решение подтолкнуть камень, падающий с горы, и отказалась от предлагаемого арабскими партнёрами дополнительного коллективного сокращения нефтедобычи на 1.5 млн барр/сутки. Вместо этого Россия предложила продлить на II квартал действующее до конца I квартала соглашение о сокращении добычи на 1.7 млн барр/сутки, чтобы тщательно оценить экономические последствия коронавируса.

Однако несмотря на то, что объёмы добычи нефти странами ОПЕК уже достигли 17-летнего минимума, доводы России не были приняты её главным конкурентом - Саудовской Аравией. Заседание окончилось безрезультатно, а на следующий день Саудовская Аравия начала нефтяную войну. Она объявила, что намерена увеличить к апрелю объёмы нефтедобычи до 10.0 млн барр/сутки, доведя производство до 12.3 млн барр/сутки, если потребуется, с текущего уровня 9.7 млн барр/сутки. Одновременно Саудовская Аравия сообщила о предоставлении беспрецедентных скидок почти в 20% на свою нефть на ключевых рынках. В результате, по сообщению Bloomberg, экстренный спрос на поставляемую королевством нефть со стороны азиатских покупателей вырос на 30-50% по сравнению с ранее запланированными покупками.

Министр энергетики РФ Александр Новак позднее заявил, что российские компании в краткосрочном периоде могут нарастить добычу нефти на 200-300 тыс. барр/сутки, а в перспективе - до 500 тыс. Затем к гонке присоединился Ирак, сообщивший о намерении снизить цены на нефть для потребителей в апреле и увеличить экспорт энергоносителей. Таким образом, ответственность за обвал цен на нефтяном рынке 6 и 9 марта несут и Саудовская Аравия, и Россия. Однако "вклад" Саудовской Аравии в снижение больше, учитывая, что именно её решение спровоцировало падение цен на нефть в понедельник на 24% после пятничных потерь в 9% и вынудило конкурентов планировать расширение производства и поставок.

Начало "нефтяной войны" оказало давление на фондовые рынки, которые к тому моменту уже находились в состоянии повышенной волатильности из-за экономических рисков, связанных с коронавирусом. В понедельник, 9 марта, ключевые фондовые индексы США упали на 7.6-7.8%, не сумев стабилизироваться даже после временной приостановки торгов. Депозитарные расписки на акции российских компаний на Лондонской бирже потеряли в понедельник от 7 до 22% стоимости.

Представители властей попытались смягчить напряжённость на рынках и уменьшить потенциальные убытки долгосрочных инвесторов. ФРС США 9 марта пересмотрела в сторону увеличения объёмы аукционов репо. С 10 по 12 марта минимальные объемы на однодневных репо повышены со 100 млрд до 150 млрд, а на двухнедельных репо - с 20 млрд до 45 млрд долларов. Кроме того, президент США Дональд Трамп объявил о намерении понизить налоги, предоставить "значительные льготы", оказать поддержку гражданам и компаниям, пострадавшим от коронавируса.

В свою очередь, Банк России в понедельник, 9 марта, объявил о приостановке на 30 дней покупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, а во вторник сообщил о начале "упреждающих" продаж иностранной валюты. Эти операции ЦБ будет проводить до момента начала регулярных продаж валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, Минфин заявил о возможном временном отказе от размещений ОФЗ, добавив, что решения будут приниматься с учётом рыночной конъюнктуры.

В бюджете РФ на 2020 год базовая цена нефти Urals установлена на уровне 42.4 долл/барр. По бюджетному правилу снижение цены Urals ниже установленного в бюджете уровня запускает механизм продажи валюты из ФНБ. На 1 марта объем ликвидных активов на балансе ФНБ составил порядка 150 млрд долл. По оценке Минфина, указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долл/барр на протяжении 6-10 лет (хотя, многие эксперты называют расчёты Минфина чрезмерно оптимистичными).

Московская биржа вечером 9 марта объявила, что с момента старта торгов 10 марта на рынках будут установлены расширенные границы ценовых коридоров для всех наиболее ликвидных активов, значения которых будут определены исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов во вторник. На следующий день биржа опубликовала ставки обеспечения и границы ценовых коридоров, которые применялись на торгах 10 марта.

Экстренные меры властей помогли понизить градус нервозности на рынках. После падения российских фондовых индексов на открытии во вторник на 10.0-10.9% потери индекса Мосбиржи к закрытию торгов уменьшились до (-8.1%), но убытки индекса РТС увеличились до (-13.25%). Фондовые индексы США по итогам торгов во вторник подорожали почти на 5%. Впрочем, аналитики Bespoke Investment Group не видят в этом ничего удивительного. Они напомнили, что, начиная с 1952 года, за десять последних раз падения индекса S&P 500 по итогам торгов на 5% и более на следующий день индекс вырастал в среднем на 4.2%.

Инвесторы и аналитики задаются вопросом, чем же закончится нынешняя "нефтяная война", и кто "моргнёт первым" - Россия, Саудовская Аравия или США? Напомним, США не участвовали в сделке ОПЕК+ и активно наращивали нефтедобычу с конца 2012 года, отменив в 2015 году эмбарго на экспорт нефти. За последние семь лет объём производства нефти в США увеличился на 82% в сравнении с ростом на 5-6% у основных конкурентов, что позволило США постепенно занять долю рынка, добровольно оставленную странами ОПЕК+ в результате действия с конца 2016 года соглашения о сокращении производства.

На данный момент каждый из трёх ключевых игроков имеет свои преимущества и недостатки. По сообщению Bloomberg, самая низкая себестоимость нефтедобычи в Саудовской Аравии - 2.8 долл за баррель в сравнении с 16 долл для американской Exxon Mobile и 20 долл для Роснефти. Однако с учётом накладных расходов себестоимость нефти существенно увеличивается, и особенно это сказывается на показателях нефтяной компании Saudi Aramco, которые не отделимы от бюджетных показателей королевства. Если же учесть зависимость экономики Саудовской Аравии от нефти, то получится, что бездефицитный бюджет этой страны складывается при цене 83.6 долл/барр, а российский бюджет на 2020 год свёрстан исходя из почти вдвое меньшей цифры - 42.4 долл/барр. Примерно на том же уровне, что и в России, находится уровень безубыточности американских нефтяных компаний.

В нынешних условиях дефицит госбюджета не является серьёзной угрозой, и для большинства ведущих стран мира это нормальное состояние. Тем более, международные валютные резервы Саудовской Аравии на 1 января 2020 года составили 501.84 млрд долл, с лихвой перекрывая объём госдолга в 469.4 млрд долл, отношение которого к ВВП составляет 19.1%. В России на сегодняшний день - профицитный бюджет, а остальные рассматриваемые показатели выглядят несколько лучше, чем у Саудовской Аравии: объём золотовалютных резервов составляет 570.4 млрд долл (на 1 марта), а соотношение госдолга к ВВП - порядка 15%.

Дополнительную нагрузку на госфинансы Саудовской Аравии и России оказывают расходы на ведение военных конфликтов на Ближнем Востоке - в Сирии для России и в Йемене для Саудовской Аравии. Кроме того, негативным фактором для России остаются западные санкции, ограничивающие экспортную торговлю, международные проекты и финансовые операции. В свою очередь, финансовые показатели США намного хуже, чем у России и Саудовской Аравии, однако владение международной резервной валютой фактически обнуляет персональные риски США, связанные с бюджетным дефицитом (984 млрд долл в 2019 году), значительным госдолгом (102% ВВП) и военными расходами.

При наличии доброй воли международных кредиторов страны с бюджетным дефицитом могут прибегнуть к заимствованиям. По данным Bloomberg, доходность государственных облигаций Саудовской Аравии со сроком погашения в апреле 2030 года сейчас составляет 2.38%, а доходность российских 10-летних бондов, несмотря на санкции, на прошлой неделе достигла рекордного минимума 2.56%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США, использующихся инвесторами в качестве защитного актива, из-за усиления рыночной волатильности опустилась в понедельник ниже 0.5%, но во вторник выросла до 0.8%.

Доходность долговых обязательств инвестиционного уровня, эмитированных нефтяными компаниями США, также остаётся невысокой, однако спреды для "мусорных" облигаций, эмитентами которых являются производители сланцевой нефти, за последние дни резко выросли, достигнув 10.6%. По данным MarketWatch, стоимость наиболее активно торгуемых бондов со сроком погашения в 2021 году компании Chesapeake Energy Corp. в понедельник упала до 11.44 долл (средневзвешенная цена) по сравнению с 41.18 долл в пятницу. В то же время стоимость спекулятивных бондов "мусорного" уровня со сроком погашения в 2022 году сланцевой компании Oasis Petroleum Inc. снизилась в понедельник до 31.7 долл против 74.0 долл в пятницу. С точки зрения доходности это трансформируется до более чем 300% и 79% соответственно.

Облигации, торгующиеся по цене ниже 70 долл, считаются проблемными. По оценке Deutsche Bank, ещё до обвала цен в понедельник около 2/3 высокодоходных облигаций американских сланцевиков торговались на проблемных уровнях, а прогноз на 2020 год по доле потенциальных банкротов среди американских сланцевых компаний с высокодоходными облигациями будет "существенно выше", чем нынешние 15%.

Таким образом, разворачивающаяся сейчас "нефтяная война" может стать губительной для обременённых долгами производителей сланцевой нефти США, чьи бизнес-модели и без того ослаблены снижением цен с начала года, несмотря на хеджирование ценовых рисков. Вместе с тем низкая стоимость нефти на протяжении длительного времени окажет негативное влияние на состояние госфинансов как Саудовской Аравии, так и России.

При этом, если в России падение цен на нефть с последующей девальвацией рубля гарантирует социальную нестабильность, то в Саудовской Аравии такие риски отсутствуют, учитывая привязку курса риала к доллару США. Вместе с тем сокращение доходов бюджета королевства может привести к дальнейшей разбалансировке политической системы. В частности, в пятницу, 6 марта, в Саудовской Аравии было арестовано несколько членов королевской семьи по подозрению в государственной измене.

Казалось бы, возросшие риски для долгового рынка США и возможное банкротство наиболее уязвимых производителей сланцевой нефти - не слишком большая цена за расширение собственной доли глобального нефтяного рынка. Но если учесть интересы ещё одного важного игрока - Китая, который является главным экономическим конкурентом США, геополитические перспективы США выглядят менее радужными.

В конце прошлого года Народный банк Китая фактически расписался в своей беспомощности в вопросе поддержки слабеющей экономики. В ноябре ЦБ сообщил, что будет стимулировать экономику фискальными и монетарными мерами, но при этом она продолжит замедляться, потому что пространство для регуляторного манёвра невелико и ограничивается снижением ставок и смягчением требований к обязательным банковским резервам.

При этом в 2019 году около 14% китайских банков провалили стресс-тесты и были признаны "высокорисковыми", а пять крупных банков перешли под государственный контроль, включая Harbin Bank с активами в 90 млрд долл. Следует также отметить, что около 60% новых долгов, возникших за последние 10 лет, приходится на Китай, поэтому китайские долговые проблемы могут оказаться не менее болезненными для глобальной экономики, чем дефолты по "мусорным" облигациям или синдицированным кредитам в США.

В результате торговой войны между США и Китаем в 2019 году объёмы взаимной торговли двух стран резко снизились. Экспорт из Китая в США упал на 12.5%, поставки американских товаров на китайский рынок сократились на 21%. Первая фаза примирительной торговой сделки между странами, подписание которой состоялось 15 января 2020 года, предусматривает наращивание Китаем импорта из США на сумму 200 млрд долларов в течение двух лет, в том числе продукции нефтегазовой отрасли на сумму 52.4 млрд долларов. Ранее предполагалось, что из-за коронавируса Китай может обратиться к США с просьбой отложить начало реализации торгового соглашения. Но после недавнего падения цен на нефть Китаю будет выгодно исполнить свои обязательства точно в срок.

Низкие цены на энергоносители поддержат восстановление не только экономики Китая, но и других азиатских стран, ослабленных коронавирусом. Среди бенефициаров также окажутся европейские страны - импортёры нефти и газа, сползавшие в экономическую рецессию и до возникновения эпидемии. Таким образом, обвал цен на нефть может частично компенсировать негативные последствия коронавирусной инфекции, что в конечном итоге пойдёт на пользу всей мировой экономике. В то же время сокращение нефтегазовых доходов России и Саудовской Аравии в среднесрочном периоде, возможно, ослабит готовность обеих стран вести продолжительный конфликт, а в дальнейшем возрастание спроса со стороны оздоровлённого Китая и других стран подтолкнёт нефтяные цены наверх.