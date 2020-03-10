Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 марта

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за март;

12:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за январь;

12:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за январь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за январь;

12:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за январь;

12:30 мск: ВВП Великобритании за январь;

14:30 мск: Проект годового госбюджета Великобритании;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за февраль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за февраль;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за февраль;

15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за IV квартал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за февраль;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за февраль;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за февраль;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март.