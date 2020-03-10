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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 марта 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 марта

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:34 мск: Выступление президента США Дональда Трампа;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за февраль;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за февраль;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за февраль;

03:38 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за февраль;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за февраль;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за февраль;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за февраль, предварительно;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за январь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за январь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.

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