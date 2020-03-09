Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 9 марта

Москва, 9 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за январь;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за февраль;
02:50 мск: Торговый баланс Китая за январь;
02:50 мск: ВВП Японии за IV квартал, финал;
02:50 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за январь;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за февраль;
09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за февраль;
10:00 мск: Торговый баланс Германии за январь;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за январь;
12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за март;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за февраль;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде.