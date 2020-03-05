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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 6 марта

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за январь;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за январь;

02:30 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

04:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

04:45 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за январь;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за январь;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за январь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за февраль;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за январь;

16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за февраль;

16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за февраль;

16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за февраль;

16:30 мск: Уровень безработицы в США за февраль;

16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за февраль;

16:30 мск: Торговый баланс Канады за январь;

16:30 мск: Торговый баланс США за январь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за февраль;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за январь, финал;

22:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за январь.

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