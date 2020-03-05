Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 3.25 тыс.

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 февраля, снизилось на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 216 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 219 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 3.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 213.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 февраля, увеличилось на 7 тыс. и составило 1729 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 7.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1721.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 15 февраля, сократилось на 38.2 тыс. и составило 2.09 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.16 млн человек.