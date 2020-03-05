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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 марта 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 марта

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за январь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за февраль;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, финал;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, финал;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за январь;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

20:45 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

N/A мск: Заседание ОПЕК;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.

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