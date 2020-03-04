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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 марта 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 19:07

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.8 млн барр.

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 28 февраля, вырос на 0.8 млн барр. и составил 444.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 3.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 4.3 млн барр. и составили 252.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 4.0 млн барр. и составили 134.5 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 635.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 1.9 млн барр. и составили 37.2 млн барр.

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