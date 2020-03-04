ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 183 тыс.

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в феврале выросло с учётом сезонных колебаний на 183 тыс. в сравнении с прогнозом об увеличении на 170 тыс.

В январе число рабочих мест в частном секторе США расширилось на 209 тыс. (пересмотрено с 291 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в феврале повысилось на 24 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) выросло на 26 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) увеличилось на 133 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 6 марта.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в феврале на 175 тыс. после увеличения на 225 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, сохранится на прежней отметке 3.6%.