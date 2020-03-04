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Пристегните на ремни, на рынках повышенная турбулентность!
Пристегните на ремни, на рынках повышенная турбулентность!

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В понедельник, 2 марта, фондовые индексы США выросли на 4.6-5.1% после обвального падения на прошлой неделе. Во вторник, 3 марта, рынок США снизился на 3%, несмотря на решение ФРС о сокращении ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). Сегодня фьючерсы на фондовые индексы США повышаются на 2.4 - 2.7%.

Общеевропейский индекс Europe Stoxx 600 к текущему моменту прибавил 1.7% после вчерашнего снижения в финальной части торгов, в результате которого по итогам дня индекс вырос лишь на 1.4% после первоначального повышения на 3.3%.

Вчерашнее падение фондовых индексов США эксперты объясняют алчностью игроков, желающих получить больше стимулов от ФРС (или же фиксацией прибыли по факту реализации ожиданий снижения ставки). Сегодняшний оптимизм связывают с надеждами на фискальные меры от властей в виде понижения налогов и различных форм финансовых вливаний. Например, Всемирный банк пообещал выделить 12 млрд долларов на поддержку стран, чья экономика существенно пострадала от коронавируса.

Кроме того, аналитики ожидают, что в ходе намеченного на 12 марта заседания Совета управляющих ЕЦБ ключевая ставка будет понижена на 10 б.п. до (-0.1%), а также будут приняты меры для смягчения условий банковского кредитования, поддержки малого и среднего бизнеса. Заседание Комитета по монетарной политике Банка Англии намечено на 26 марта, но аналитики Nomura Holdings полагают, что Комитет соберется на экстренное заседание уже на этой неделе и понизит ключевую ставку на 25 б.п. до 0.5%.

Ещё одним важным фактором сегодняшнего роста фьючерсов на фондовые индексы США стали сообщения о победе бывшего вице-президента США Джона Байдена на первичных выборах Демократической партии в "супервторник", который обошёл своего главного конкурента Берни Сандерса. Победа Байдена стала настоящим сюрпризом, поскольку до "супервторника" Сандерс считался фаворитом почти во всех штатах, кроме Северной Каролины.

В пользу Байдена сыграл выход из президентской гонки трёх игроков - демократов, в результате к бывшему вице-президенту перетекли голоса их избирателей. Однако на сегодняшний день ни у Сандерса, ни у Байдена нет достаточного количества голосов, чтобы получить номинацию кандидата в президенты от Демократической партии. Итоговое решение партии будет принято на Демократической конвенции, которая состоится в июле 2020 года.

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