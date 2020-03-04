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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 марта 2020 г.Розничные продажи в еврозоне в январе увеличили...
сегодня 13:03

Розничные продажи в еврозоне в январе увеличились на 0.6%

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в январе увеличился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.1% в декабре (пересмотрено с -1.6%).

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В годовом выражении объём розничных продаж в январе вырос на 1.7% против ожидаемого расширения на 1.1%. В декабре объём розничных продаж вырос на 1.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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