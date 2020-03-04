Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 марта

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: ВВП Австралии за IV квартал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за февраль;
10:00 мск: Розничные продажи в Германии за январь;
10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за февраль;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за февраль;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за февраль;
11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за февраль, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, финал;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль, финал;
13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за январь;
16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за февраль;
16:30 мск: Производительность труда в Канаде за IV квартал;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за февраль, финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за февраль;
18:00 мск: Заявление Банка Канады;
18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за февраль, в годовом выражении.