Резервный Банк Австралии понизил ключевую ставку, но решения остальных мировых центробанков пока не определены

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Резервный Банк Австралии сегодня принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 0.5%, что стало историческим минимумом. В сопутствующем заявлении глава Банка Австралии Филип Лоу заявил о готовности регулятора дополнительно смягчать монетарную политику в случае необходимости.

Решение австралийского ЦБ стало реакцией на негативные экономические последствия эпидемии коронавируса, затронувшей 75 стран. Число заражённых на сегодняшний день достигло 90 тыс. человек, а число умерших - 3.1 тыс.

Австралия может серьёзно пострадать из-за замедления китайской экономики, поскольку около 30% австралийского экспорта направляется в Китай. При этом Австралия активно торгует с другими азиатскими странами, также существенно затронутыми эпидемией. Из-за мощных пожаров, бушевавших в Австралии прошлым летом, Банк Австралии в прошлом году понизил ключевую ставку три раза в общей сложности на 0.75 б.п. В начале текущего года регулятор заявил о возрождающемся восстановлении экономики , дав позитивный прогноз по динамике ВВП.

Банк Австралии стал первым центральным банком среди развитых стран, понизившим ключевую ставку в ответ на эпидемию коронавируса. Сегодня состоится телеконференция министров финансов и руководителей центробанков стран G7, в ходе которой будут обсуждаться скоординированные действия регуляторов для минимизации экономического ущерба от коронавируса.

Сегодня с утра появилась утечка о проекте постановления по итогам заседания финансовых чиновников G7. Агентство Reuters сообщило, что в заявлении будет говориться лишь о готовности принять необходимые меры, но никаких конкретных решений о коллективном понижении ставок принято не будет.

Азиатские фондовые индексы отреагировали на утренние новости довольно сдержанно. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к закрытию подорожал на 0.7%, южнокорейский Kospi вырос на 0.6%, японский Nikkei 225 подешевел на 1.2%, индекс шанхайской биржи Shanghai Composite повысился на 0.7%.

Фьючерсы на фондовые индексы США после сообщения Reuters первоначально вышли в отрицательную область, но теперь потери компенсированы, фьючерсы на индексы DJIA и S&P 500 прибавляют на данный момент по 0.8%.

Накануне фондовые индексы США выросли на 4.5 - 5.1%, продемонстрировав максимальное повышение за период с марта 2009 года на ожиданиях скоординированной реакции мировых центробанков на эпидемию коронавируса. Лидерами повышения стали акции сети магазинов Costco Wholesale (+10.0%), технологической компании Apple (+9.3%), рейтингового агентства S&P Global Inc. (+9.2%), поставщика коммуникационной беспроводной инфраструктуры Crown Castle International Corp. (+9.0%), энергетической компании AES Corporation (+8.9%), страховой компании Cincinnati Financial Corp. (+8.7%), биофармацевтической компании Gilead Sciences Inc. (+8.7%), инвестиционного фонда недвижимости Digital Realty Trust Inc. (+8.6%).

Информация о распространении коронавируса и об ожидаемых монетарных стимулах оставила в тени корпоративные новости. Накануне стало известно, что по итогам заседания в федеральном суде Северного округа Калифорнии компания Apple согласилась выплатить от 310 до 500 млн долл в рамках урегулирования иска американских владельцев старых моделей iPhone. Речь идёт о моделях iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, на которых установлены iOS 10.2.1 или более поздние версии операционной системы, и iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 и позднее.

Истцы обвиняли компанию в том, что после установки программного обновления смартфоны начинали работать с худшей производительностью. Apple не признала злоупотреблений со своей стороны, заявляя, что замедлила работу старых iPhone, чтобы предотвратить их отключения в результате сбоев. Теперь Apple намерена выплатить компенсацию из расчёта 25 долл за один iPhone.