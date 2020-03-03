Инвестиционные идеи Дэнниса Гартмана: хлопок и пшеница

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Редактор инвестиционного бюллетеня The Gartman Letter Дэннис Гартман в конце прошлого года объявил, что его письмо от 31 декабря будет последним, и он намерен уйти на пенсию после 30 лет работы рыночным аналитиком.

Индивидуальные инвесторы, как правило, редко читали письма Гартмана, потому что рассылка производилась институциональным инвесторам, которые платили 500 долларов в месяц за ежедневную аналитику. Тем не менее, Гартман широко известен на Уолл-Стрит. В интервью изданию Barrons, которое состоялось в декабре 2019 года, Гартман рассказал о том, как изменился мир за время его карьеры, и озвучил некоторые инвестиционные рекомендации на будущее.

В интервью он сказал, что ожидает приближения "медвежьего" рынка, который нанесёт существенный урон инвестиционным портфелям по всему миру. При этом, в отличие от большинства своих коллег по цеху, Гартман не испытывает отвращения к Дональду Трампу (он за него голосовал и собирается снова это сделать) и не связывал ожидаемое в тот момент падение рынков с политикой действующего президента США.

Гартман назвал нынешний фондовый рынок "детским", позаимствовав это определение из книги Джорджа Гудмана "Игра на деньги", которую Гудман написал в 1960 году под псевдонимом Адам Смит. Фраза "детский рынок" описывает инвестиционную среду, в которой трейдеры, делающие наибольшее количество денег, слишком молоды, чтобы помнить последний "медвежий" рынок.

Гартман называет сегодняшних "детей" молодыми, дерзкими, крайне наивными, плохо образованными, вопиюще самоуверенными неофитами, но всё же считает их "бесстрашными инвесторами". Ветеранам рынка, таким как он сам, остаётся лишь стоять в стороне и "страшно завидовать" прибыли "детей", сказал Гартман.

Конечно, это не первый "детский рынок", с которым Гартман столкнулся в своей карьере. В прошлые разы всё закончилось плохо, отметил Гартман, будучи уверенным в том, что и на этот раз всё закончится так же. По его словам, в тот момент, когда это случится, "слишком легко полученная прибыль "детей" исчезнет", а из пепла появится "новый урожай более бедных, но более старых и мудрых инвесторов".

Гартман отметил, что никакое образование не заменит опыта "с боевыми шрамами", поэтому он советует не слушать никого, "даже людей со степенью MBA", если этот советник не прошёл хотя бы одного "полного цикла" (рост- крах-восстановление). Важный урок, который Гартман получил из своего опыта, заключается в том, чтобы сконцентрироваться сразу на всех ключевых рынках: не только на акциях и облигациях, но и на золоте, нефти, промышленных и сельскохозяйственных товарах, валютах и рынке недвижимости.

Отвечая на вопрос, какой рынок в данный момент, по его мнению, является наиболее недооцененным, Гартман сказал, что это рынок сельскохозяйственных товаров. По его словам, сельскохозяйственные товары "невероятно недороги сейчас". В своём последнем письме он рекомендовал покупать хлопок и пшеницу. Гартман считает наиболее предпочтительными фьючерсные контракты, хотя инвесторы могут также использовать биржевые инструменты ETF-фондов.

Ещё один инвестиционный урок, который Гартман усвоил за десятилетия, заключается в словах Джона Мейнарда Кейнса, что рынок может оставаться иррациональным намного дольше, чем вы можете оставаться ликвидным. Гартман развил идею Кейнса, высказав следующее заключение: "Рынок вернётся к рациональности, как только вы станете неплатёжеспособным".

Эпидемия коронавируса в Китае, начавшаяся в конце декабря прошлого года, усилила опасения по поводу замедления мировой экономики. Однако несмотря на снижение стоимости сельскохозяйственных товаров за прошедшие два месяца, аналитики полагают, что такие товары, как пшеница, кукуруза и крупный рогатый скот, вряд ли существенно пострадают. Цены на них могут быстро восстановиться, когда нынешние риски, связанные с коронавирусом, ослабеют. Об этом говорится в статье MarketWatch.

"В сельскохозяйственных товарах не будет реального разрушения спроса из-за коронавируса, - считает аналитик Teucrium Trading Сэл Гилберти. - Людям всё ещё нужна еда, и это означает, что спрос на сельскохозяйственные товары не уменьшится". Спровоцированное коронавирусом снижение цен на зерно и мясо может дать инвесторам шанс войти в рынок до того, как эти товары начнёт покупать Китай в рамках первой фазы торговой сделки с США, полагает Гилберти.

Инвесторы ожидали роста цен на свинину к середине января, поскольку первая фаза торговой сделки вступила в силу 15 января, и ожидалось, что Китай начнёт покупать большие объёмы свинины, начиная с 25 января. Однако эпидемия коронавируса набрала обороты, и в тот момент, когда рынок начал беспокоиться о последствиях эпидемии, цены на свинину упали.

Аналитики полагают, что соя, говядина, свинина и хлопок "наиболее подвержены риску" снижения цен из-за вируса в краткосрочной перспективе, поскольку эти продукты Китай покупает у США. Хлопок, например, связан с текстилем и производством, а многие заводы и фабрики в Китае сейчас закрыты. Рыночные цены на хлопок с начала текущего года упали на 13%.

Тем не менее, эксперты ожидают, что после стабилизации ситуации с коронавирусом инвесторы "внезапно обнаружат", что китайскому правительству требуется делать больше закупок продуктов питания, чтобы помочь регионам с истощёнными в период карантина запасами.

Вместе с тем следует учитывать, что из-за коронавируса Китай может обратиться к США с просьбой отложить начало реализации первой фазы торговой сделки, в рамках которой он должен приобрести сельскохозяйственные товары на сумму 36.5 млрд долларов в 2020 году и 43.5 млрд долларов в 2021 году. По мнению экспертов, если в ближайшее время эпидемия пойдёт на спад, Китай выполнит условия сделки. Но если коронавирус останется в заголовках новостей до лета, увеличится риск того, что Китай попросит сокращения своих обязательств по сделке на 2020 год.