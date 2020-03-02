Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 3 марта

Москва, 2 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за февраль;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за январь;

03:30 мск: Платёжный баланс Австралии за IV квартал;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за февраль;

09:45 мск: ВВП Швейцарии за IV квартал;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за февраль;

11:00 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

11:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за январь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за февраль;

12:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, предварительно;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за январь;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за январь;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, предварительно;

22:50 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за февраль, в годовом выражении.