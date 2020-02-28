Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за февраль пересмотрен в сторону повышения

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за февраль пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (100.9) и составил 101.0.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 100.7.

В январе значение индекса составило 99.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в феврале составил 2.4% в сравнении с 2.5% месяцем ранее.