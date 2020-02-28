Курс доллара 65.6097   Курс евро 71.6458  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 февраля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 февраля

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за январь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за февраль;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за январь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за январь, предварительно;

03:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за февраль;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за февраль;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за январь;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за февраль;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за январь;

10:45 мск: ВВП Франции за IV квартал, предварительно;

10:40 мск: Потребительские расходы во Франции за январь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за февраль, предварительно;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за февраль;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за февраль;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за февраль, предварительно;

13:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за январь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за январь;

16:30 мск: ВВП Канады за декабрь;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за январь;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за январь;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США за январь;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за январь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за январь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за февраль;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, финал;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за февраль, предварительно.

Другие новости

сегодня
10:40
АВСТРИЯ ПРОТИВ САНКЦИЙ США В ОТНОШЕНИИ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2", НАДЕЕТСЯ, ЧТО ПРОЕКТ БУДЕТ ЗАВЕРШЕН – АВСТРИЙСКИЙ ПОСОЛ РИА НОВОСТИ
сегодня
10:33
Объём розничных продаж в Швейцарии в январе сократился на 0.1%
сегодня
10:06
Цены на импорт в Германии в январе сократились на 0.4%
сегодня
10:03
Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании в феврале вырос на 0.3%
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 февраля
вчера
23:05
Председатель коллегии ЕЭК призвал страны ЕАЭС к дедолларизации торговли в союзе
вчера
21:25
Большая часть кофеен Starbucks вновь работает в КНР, несмотря на ситуацию с коронавирусом
вчера
20:57
Страны ЕС констатировали серьезное влияние коронавируса на туризм - ЕК
вчера
20:30
ЕС запускает совместный мониторинг влияния коронавируса на экономику - ЕК
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»