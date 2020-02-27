Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 0.5 тыс.

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 февраля, выросло на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 219 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 211 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 211 тыс., пересмотрено с 210 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 209.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 февраля, уменьшилось на 9 тыс. и составило 1724 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 5.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1729.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 февраля, выросло на 12.5 тыс. и составило 2.13 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.12 млн человек.