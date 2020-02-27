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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 февраля 2020 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 16:36

Объём заказов на товары длительного пользования в США в январе снизился на 0.2%

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в январе снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 1.5%.

В декабре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 2.9% (пересмотрено с +2.4%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в январе вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2%.

В декабре показатель вырос на 0.1% (пересмотрено с (-0.1%).

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