Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на фоне сообщений о новом заражении коронавирусом в Калифорнии

Майкл Пенс на базе NASA

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 27 февраля, перед открытием фондового рынка США фьючерсы на индексы DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются на 0.6%.

Власти Калифорнии сообщили об обнаружении вируса у мужчины на северо-востоке региона Сан-Франциско, который никак не был связан с предыдущими случаями заражения в США. Он не ездил за границу и не контактировал с людьми, вернувшимися из заражённых областей Китая или других мест распространения эпидемии. Это вызвало опасения о том, что форма передачи вируса остаётся неизвестной. Предыдущие 59 граждан США с диагностированным коронавирусом так или иначе связаны с международным туризмом, в том числе 42 пассажира "Бриллиантовой принцессы".

Накануне президент США Дональд Трамп провёл пресс-конференцию, попытавшись успокоить общественность. Он сказал, что нет причин для паники и что страна хорошо подготовлена к эпидемии вируса Covid-19. Он также сообщил, что назначил вице-президента Майкла Пенса ответственным за работу правительства по борьбе с коронавирусом.

Однако американцы отнеслись к этому назначению скептически, вспомнив случай, произошедший 2.5 года назад. В июле 2017 года Майкл Пенс был высмеян в социальных сетях за то, что положил руку на оборудование NASA, несмотря на табличку "не прикасаться" (см. фото). Вчера Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выпустила предупреждение, что для предотвращения заражения коронавирусом необходимо избегать прикосновения немытыми руками к глазам, носу и губам.

Инвесторов также обеспокоили заявления европейских властей. Министр здравоохранения Германии накануне сообщил, что страна находится "в начале эпидемии", учитывая, что экспертам пока не удаётся установить контакты 47-летнего мужчины, госпитализированного с серьёзными симптомами коронавируса.

Италия сообщила о диагностике новых случаев Covid-19, число заражённых в стране достигло 528, число умерших от коронавируса - 14. Глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний сегодня заявил о необходимости подготовиться к худшему сценарию на случай распространения эпидемии "на большой территории" Евросоюза.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx 600 к текущему моменту подешевел на 2%.

Власти Южной Кореи сегодня сообщили о 505 новых случаях заражения коронавирусом, число заражённых в стране достигло 1766. В Китае число новых случаев коронавируса сегодня выросло на 433. Общее число заражённых Covid-19 в мире превысило 82 тыс., а число смертей превысило 2.8 тыс.

Азиатские фондовые индексы сегодня преимущественно снизились. Южнокорейский индекс Kospi подешевел на 1.05%, японский индекс Nikkei снизился на 2.1%. В среду корпорация Microsoft предупредила, что её результаты за I квартал окажутся хуже прогноза, учитывая последствия эпидемии коронавируса. Инвесторы ожидают новых предупреждений от технологических компаний, вовлечённых в производственные цепочки с азиатскими странами.

Цены на нефть в четверг продолжили снижения на опасениях сокращения спроса. Ближний контракт на нефть марки Brent к текущему моменту подешевел почти на 2% до 52.33 долл за баррель.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и The Guardian.