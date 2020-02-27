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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 февраля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 февраля

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за январь;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за январь;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за февраль, предварительно;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за январь;

13:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за январь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за январь;

16:30 мск: ВВП США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Платёжный баланс Канады за IV квартал;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

23:30 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер.

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