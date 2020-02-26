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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 февраля 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 18:33

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.5 млн барр.

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 21 февраля, вырос на 0.5 млн барр. и составил 443.3 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.7 млн барр. и составили 256.4 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.1 млн барр. и составили 138.5 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 635.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing повысились на 0.9 млн барр. и составили 39.1 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.3 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.07 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.706 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.41 млн барр.

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