Продажи новых домов в США в январе выросли на 7.9% (расширенное сообщение)

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в январе выросли на 7.9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 764 тыс. домов в годовом исчислении.

В декабре продажи новых домов составили 708 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 694 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в январе число проданных новых домов составит 716 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с январём 2019 года продажи новых домов выросли на 18.6%.

В целом, в январе было продано 57 тыс. новых домов против 48 тыс. в декабре и 50 тыс. в ноябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 19 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 13 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 9 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 8 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) в январе составила 348.2 тыс. долл против 324.1 тыс. в декабре и 328.0 тыс. в ноябре.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 402.3 тыс. долл против 373.3 тыс. в декабре и 384.8 тыс. в ноябре.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец декабря составили 324 тыс. единиц против 323 тыс. в декабре и 320 тыс. в ноябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.1 месяца против 5.5 в декабре и 5.5 в ноябре.