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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2020 г.Индекс потребительского доверия в США в феврале...
вчера 18:10

Индекс потребительского доверия в США в феврале умеренно вырос, но оказался хуже прогноза

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в феврале вырос до 130.7 пункта против 130.4 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали февральский показатель на уровне 132.6 в сравнении с первоначально объявленным январским значением 131.6.

Индекс оценки текущей ситуации в феврале понизился до 165.1 против 173.9 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий повысился до 107.8 против 101.4 в январе.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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