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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2020 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case...
вчера 17:07

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в декабре вырос на 2.9% в годовом выражении

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в декабре повысился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 2.9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 2.8%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в декабре повысился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2.4% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в декабре по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.5% с учётом сезонных колебаний и вырос на 3.8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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