Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 25 февраля

Москва, 24 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за январь;

10:00 мск: ВВП Германии за IV квартал, финал;

10:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за февраль;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за декабрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за декабрь;

17:45 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за февраль;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за февраль;

23:00 мск: Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды.