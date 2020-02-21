Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в январе сократились на 1.3% (расширенное сообщение)

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в январе сократились на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.46 млн домов в годовом исчислении.

Данные совпали с прогнозом аналитиков.

По сравнению с январём 2019 года продажи жилья на вторичном рынке расширились на 9.6%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в январе составила 266.3 тыс. долл, повысившись на 6.8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу января составили 1.42 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 2.2% по сравнению с декабрём, но снизившись на 10.7% по сравнению с январём 2019 года. В данный момент потребовалось бы 3.1 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.0 месяцем ранее и 3.8 в январе 2019 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в январе в среднем составил 43 дня в сравнении с 41 в декабре и 49 в январе 2019 года. При этом 42% проданных в январе домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.