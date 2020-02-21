S&P Global: Темпы роста ВВП Китая могут замедлиться до 4.4%

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Международное рейтинговое агентство S&P Global предупредило, что темпы роста ВВП Китая могут замедлиться до 4.4%, если пик эпидемии коронавируса COVID-2019 не будет пройден к апрелю.

Этот прогноз является худшим сценарием S&P, в рамках которого число невозвратных потребительских и корпоративных кредитов будет неуклонно расти.

S&P предположило, что в случае, если пик эпидемии не будет пройден в апреле, объём невозвратных кредитов в Китае вырастет до 10.1 трлн юаней, учитывая, что объём новых кредитов в январе вырос до рекордного уровня 3.34 трлн юаней.

Даже если ситуация будет развиваться по более оптимистичному сценарию, и пик эпидемии будет пройден в марте, объём невозвратных кредитов может вырасти до 7.8 трлн юаней, достигнув 6% от всего объёма банковских кредитов в Китае, полагают в S&P.

"Мы ожидаем, что Китай смягчит стандарты распознавания невозвратных кредитов, чтобы помочь пострадавшим предприятиям и сообществам, и может потребоваться несколько лет, чтобы переварить последствия", - говорится в обзоре S&P.

В четверг, 20 февраля, Народный банк Китая принял решение понизить годовую базовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR) на 10 базисных пунктов с 4.15 до 4.05%. Пятилетняя базовая ставка LPR понижена на 5 базисных пунктов с 4.80 до 4.75%.

В понедельник, 17 февраля, Банк Китая понизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках механизма среднесрочного кредитования (Medium-term Lending Facility, MLF) на 10 базисных пунктов с 3.25 до 3.15%.

Кроме того, власти провинции Хубэй, в наибольшей степени пострадавшей от коронавируса, создали специальный механизм финансирования в объёме 50 млрд юаней, чтобы содействовать восстановлению местной экономики. Представитель регионального правительства сообщил, что банки Шанхая выделили дешёвые кредиты 48 ключевым компаниям провинции Хубэй на общую сумму 1.31 млрд юаней.

Министерство торговли Китая ожидает, что потребительская и производственная активность в стране начнёт восстанавливаться во II квартале после падения в первые три месяца года. Как ожидается, наиболее серьёзно пострадают сельское хозяйство, пищевая индустрия, а также трудоёмкие отрасли промышленности и области производства, в которых задействована длинная цепь поставок. Правительство сообщило о намерении изучить возможности оказания дополнительных мер поддержки бизнеса и домохозяйств.