Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.4 млн барр.

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 14 февраля, вырос на 0.4 млн барр. и составил 442.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 3.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.0 млн барр. и составили 259.1 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.6 млн барр. и составили 140.6 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 635.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.2 млн барр. и составили 38.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.16 млн барр., запасы бензина снизились на 2.67 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.63 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.42 млн барр.