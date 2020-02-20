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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 февраля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 февраля

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за февраль, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за февраль, предварительно;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за январь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за февраль, предварительно;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за январь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за февраль, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за февраль, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за февраль, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за февраль, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, предварительно;

12:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за февраль;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за февраль, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за январь, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за январь, финал;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за январь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за декабрь;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за февраль;

17:35 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за февраль, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за февраль, предварительно;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за январь;

18:15 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

21:30 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

21:30 мск: Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды.

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