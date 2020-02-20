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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 февраля 2020 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 16:45

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 3.25 тыс.

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 февраля, выросло на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 210 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 210 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 206 тыс., пересмотрено с 205 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 209.00 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 февраля, увеличилось на 25 тыс. и составило 1726 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 5.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1722.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 февраля, сократилось на 66.5 тыс. и составило 2.12 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.18 млн человек.

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