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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 февраля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 февраля

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за IV квартал;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за IV квартал;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за январь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за январь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за январь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за январь;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за март;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за январь, финал;

12:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за январь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за февраль;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за январь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за февраль;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за январь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за март;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь.

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