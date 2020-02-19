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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 февраля 2020 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 16:43

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в январе выросло на 9.2%

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в январе выросло на 9.2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1551 тыс. в годовом выражении против 1420 тыс. в декабре (пересмотрено с 1416 тыс.).

Аналитики ожидали, что в январе число выданных разрешений на строительство составит 1450 тыс.

По сравнению с январём 2019 года число выданных разрешений выросло на 17.9%.

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