Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в январе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в декабре (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.1%.

По сравнению с январём 2019 года индекс PPI вырос на 2.1%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в январе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.2%.

По сравнению с январём 2019 года индекс PPI core вырос на 1.7% против ожидаемого повышения на 1.3%.