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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 февраля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 февраля

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за декабрь;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за декабрь;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за декабрь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за январь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за декабрь;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за январь;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за январь;

12:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за январь;

12:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за январь;

12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за январь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за январь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за январь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за январь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за январь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за январь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

16:30 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

19:45 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

21:30 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь.

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