Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 февраля

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за январь;

12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за декабрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за февраль;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за февраль;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за февраль;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за декабрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за февраль;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за декабрь;

22:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.