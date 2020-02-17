Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 февраля

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за январь;
12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за декабрь;
12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за декабрь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за февраль;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за февраль;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за февраль;
16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за декабрь;
18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за февраль;
18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за декабрь;
22:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.