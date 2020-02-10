Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 января

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за январь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за январь;

12:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: ВВП Великобритании за IV квартал, предварительно;

12:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за декабрь;

12:30 мск: ВВП Великобритании за декабрь;

14:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за январь;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за январь;

17:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

18:00 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за декабрь;

18:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

18:35 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

20:15 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

22:15 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за февраль;

22:15 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь.