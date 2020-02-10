Десять самых безопасных банков мира

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Представленный ниже рейтинг основан на отчёте за 2019 год журнала Global Finance, который в течение почти 30 лет оценивает банки с наиболее высоким уровнем стабильности. Для составления рейтинга журнал рассматривает 500 крупнейших банков мира по размеру активов.

10. Banque et Caisse d’Épargne de l’État (Люксембург). Основан в 1856 году, активы 52.5 млрд долларов. Владелец: правительство Люксембурга.

9. Swedish Export Credit Corp., SEK (Швеция). Основан в 1962 году, активы 31.6 млрд долларов. Владелец: правительство Швеции.

8. NRW.Bank (Германия). Основан в 2002 году, активы 169 млрд долларов. Владелец: правительство Земли Северный Рейн-Вестфалия.

7. Kommunalbanken (Норвегия). Основан в 1927 году, активы 48.5 млрд долларов. Владелец: Королевское министерство местного самоуправления и регионального развития Норвегии.

6. Nederlandse Waterschapsbank (Нидерланды). Основан в 1954 году, активы 85.6 млрд долларов. Основные акционеры: муниципальные органы власти.

5. L-Bank (Германия). Основан в 1998 году, активы 79.6 млрд долларов. Владелец: правительство Земли Баден-Вюртемберг.

4. Landwirtschaftliche Rentenbank (Германия). Основан в 1949 году, активы 103 млрд долларов. Правительство Германии выступает гарантом по обязательствам банка.

3. BNG Bank (Нидерланды). Основан в 1914 году, не предоставляет финансирования розничным заемщикам. Владельцы: 50% - голландское правительство, 50% - муниципальные правительства.

2. Zuercher Kantonalbank (Швейцария). Основан в 1870 году, активы 172.6 млрд долларов. Владелец: правительство кантона Цюрих.

1. KfW (Германия). Основан в 1948 году, активы 556 млрд долларов. Владелец: правительство Германии (80% - федеральное правительство, 20% - федеральные земли).