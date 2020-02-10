Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 февраля

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за декабрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за январь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за январь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за январь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за январь;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за январь;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за январь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за декабрь;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за февраль;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за январь;

16:15 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за январь;

23:15 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера.