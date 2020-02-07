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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 февраля 2020 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
сегодня 18:14

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в декабре сократился на 0.2%

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в декабре сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в ноябре (пересмотрено с (-0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение декабрьского показателя на 0.1%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в декабре сократился на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.9% в ноябре (пересмотрено с +1.5%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в декабре составил 1.36, как и в ноябре (пересмотрено с 1.35).

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